Turris, prime sirene di mercato: Casarini tratta con il Carpi, inizia lo smantellamento?

Con l’avvicinamento del calciomercato invernale anche il gruppo squadra vedrà una forte rivoluzione. Molti calciatori sono richiesti da tante squadre: uno tra questo è Federico Casarini. Il mediano arrivato l’inverno scorso dall’Avellino negli ultimi giorni ha avuto più di un colloquio con il Carpi, squadra del girone B di Serie C, dove in rosa figura un altro ex corallino come Tommaso Panelli. Molte le motivazioni che rendono l’affare possibile e la trattativa sembra essere ben avviata.

Casarini saluta la Turris? Molti calciatori pensando all’addio a gennaio

Per il Carpi la necessità di dover rinfoltire il centrocampo. Uno degli obiettivi messi nel mirino è Federico Casarini. Il Carpi vuole sfruttare il caos-societario in casa corallina per riuscire a prendere il calciatore.

Nei giorni scorsi ci sono stati i primi dialoghi tra le parti, con l’ex Avellino che gradirebbe la meta, anche perché così potrebbe riavvicinarsi a casa, essendo lui nativo proprio di Carpi. Per ora si tratta sull’ingaggio su cui c’è ancora da lavorare visto che c’è distanza tra domanda e richiesta, ma il tempo c’è e la trattativa potrebbe definirsi già nelle prossime settimane.

Casarini però non è l’unico calciatore della Turris richiesto in Serie C. Vista la difficile situazione è lecito per ogni calciatore guardarsi attorno, sul banco di alcuni corallini sono arrivate già le prime offerte che verranno analizzate nei prossimi giorni. In caso di superamento del fatidico 16 dicembre, non è scontato che tutti i big possano rimanere, sia per fare cassa, sia per volontà dei giocatori, che negli ultimi mesi ne hanno vissute di tutti i colori. Sarà fondamentale però prima capire il futuro della squadra, con la scadenza di metà mese che si avvicina e i rumors che sono tutt’altro che positivi.