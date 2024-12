VIDEO/ Due risse in dieci minuti a Milano, Sportitalia costretta a interrompere la diretta

VIDEO Due risse in dieci minuti a Milano, Sportitalia costretta a interrompere il collegamento con Tancredi Palmeri

Durante un collegamento da Milano con Sportitalia, l’inviato Tancredi Palmeri è stato costretto a chiedere di interrompere temporaneamente la trasmissione, mentre sullo sfondo si udivano urla tipiche di una rissa in atto: “Forse è meglio se ci fermiamo un momento, ci risentiamo fra poco”.

“Rischio per Tancredi Palmeri”, ha affermato con preoccupazione la conduttrice dallo studio, cercando subito di informarsi sulle condizioni dell’inviato, che non è riuscito a parlare neanche per un minuto di calcio: “Tanc, dimmi che va tutto bene! Siamo riusciti a risolvere?” Palmeri ha risposto con tono desolato: “Va tutto ok, purtroppo Milano è in queste condizioni. Vivo qui da 16 anni e ho assistito a due risse in 10 minuti ai Navigli. È triste vedere Milano ridotta in questo modo,” ha evidenziato il giornalista.

Mentre stava per concludere la sua breve dichiarazione, una persona si è avvicinata a Palmeri esprimendo parole poco comprensibili in una lingua straniera. A quel punto, Palmeri si è mostrato infastidito ed ha reagito con un laconico: “Basta così, vattene! Stiamo lavorando“.

Negli ultimi anni, l’emergenza criminalità a Milano è notevolmente aumentata, rendendo pericoloso passeggiare per le strade della città. Si tratta di una situazione davvero allarmante di cui evidentemente finora si è parlato ancora troppo poco per proteggere quello che è il cuore economico del paese.