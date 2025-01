Udinese-Atalanta: dove vedere la partita in tv e streaming, probabili formazioni

Sabato 11 gennaio 2025, il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà una sfida cruciale di Serie A tra Udinese e Atalanta. Ecco tutto ciò che devi sapere su come seguire la partita e quali potrebbero essere le formazioni in campo.

Dove Vedere Udinese-Atalanta in TV

DAZN : La partita sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Gli abbonati possono guardare il match attraverso: Canale 214 di Sky : Se hai sottoscritto l’opzione per i canali DAZN su Sky, la partita sarà disponibile qui. Smart TV : L’app di DAZN è compatibile con la maggior parte delle Smart TV. Console di Gioco : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S supportano l’app DAZN per la visione diretta.

Dove Vedere Udinese-Atalanta in Streaming

DAZN : Anche per lo streaming, DAZN è l’unica piattaforma a trasmettere il match. Puoi accedere alla partita tramite: Sito Web DAZN : Direttamente dal loro sito con un abbonamento attivo. App Mobile DAZN : Scaricabile su dispositivi Android e iOS per vedere la partita su smartphone o tablet. Altri Dispositivi : L’app di DAZN è compatibile con dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, e TIMVision Box.

Orario e Informazioni Aggiuntive

Orario : Il calcio d’inizio è previsto per le 15:00 CET.

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine.

Probabili Formazioni

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini

L’Udinese, sotto la guida del nuovo allenatore Kosta Runjaic, cerca di risalire la classifica dopo un inizio di campionato non esaltante. L’Atalanta, d’altra parte, è in cerca di conferme dopo un periodo di alti e bassi, con Gasperini che punta a mantenere alta la competitività per un posto nelle competizioni europee.

Per non perderti questo emozionante incontro di Serie A, assicurati di avere un abbonamento a DAZN. Con le probabili formazioni e tutte le informazioni necessarie, sarai pronto a goderti il calcio italiano da casa tua o in mobilità. Buona visione!