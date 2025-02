VIDEO/ “Per me no”. Como-Juve: scandalo in sala VAR: Maggioni si era opposto alla decisione

Sta facendo il giro del web l’audio della conversazione tra la sala VAR e l’arbitro Abisso, relativo all’episodio del rigore negato al Como per evidente fallo di mano di Gatti, che ha scaturito la frustrazione di Cesc Fabregas.

Como-Juventus, l’audio dalla sala VAR incastra Guida e Abisso: per Maggioni era rigore

Ebbene, nel filmato mandato in onda da Dazn, l’AVAR Maggioni dice chiaramente di non essere d’accordo con la decisione presa dal VAR Guida e dal direttore di gara. In risposta alla frase “Check completato”, pronuncia chiaramente “per me no”, come a voler continuare l’analisi delle immagini.

Per Maggioni il check non era ancora completato: nella visione del replay aveva sollevato numerosi dubbi, in particolare dicendo “guarda che gli toglie il pallone, lui la può stoppare ma il controllo glielo toglie”.

Questo il testo completo:

Guida (VAR) – Aspetta un attimo, aspetta solo un attimo, check in corso, check in corso, check in corso…

Maggioni (Avar) – La tocca, lo vedi? Questa è il program la stessa tua

Assistente dell’arbitro (dal campo) – Si va sulla dinamica mi sa, eh?

Guida – E’ in dinamica…

Maggioni – Poi va in marcatura

Guida – Si ma per me è in dinamica… dammene un’altra: per me è in dinamica

Maggioni – Gli toglie il controllo però, Marco, lui la può stoppare

Guida – No, per me non è rigore… fammela rivedere

Maggioni – Guarda che gli toglie il pallone, lui la può stoppare ma il controllo glielo toglie. Con il braccio la tocca prima che vada in marcatura

Guida – Ma è in appoggio

Maggioni – Dopo. Vedi che gliela toglie, comunque gli toglie il controllo…

Guida – Check completato

Maggioni – Per me no

Guida – Va bene