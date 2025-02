VIDEO/ Follia Toloi in Champions, rincorre l’avversario e lo colpisce: espulso. Atalanta fuori

Nella serata di martedì 18 febbraio 2025, al Gewiss Stadium di Bergamo, si è consumato un episodio che ha ulteriormente segnato la già amara eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League.

La squadra di Gasperini, già in difficoltà dopo il 2-1 dell’andata, è stata sconfitta per 3-1 dal Club Brugge, ma il risultato sul campo è stato aggravato dal comportamento del capitano nerazzurro, Rafael Toloi.

La partita, valida per il ritorno dei playoff della Champions League, ha visto l’Atalanta subire un pesante 3-0 nel primo tempo grazie a una doppietta di Chemsdine Talbi e una rete di Ferran Jutglà.

I really can't get over the Toloi crash out ? one of the funniest things I've seen in a while pic.twitter.com/OnFpKIhgdk

— J.A. Pak ? (@JMacklund) February 19, 2025