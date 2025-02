ULTIM’ORA/ “Turris esclusa, manca solo l’ufficialità”. La Procura chiude le indagini

La Procura federale ha chiuso oggi le indagini portate avanti in questi giorni per comprendere se ci fossero margini per evitare l’estromissione dalla Serie C della Turris.

Turris esclusa dalla Serie C, la Procura ha chiuso le indagini

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione, sarebbe stato espresso il parere definitivo: il club corallino sarebbe stato escluso dal campionato.

La partita di questa sera, in programma a Giugliano, si dovrebbe comunque disputare perché sarebbe impossibile rinviarla con così poco preavviso.

Non si conoscono ancora i tempi entro i quali verrà diffusa la comunicazione ufficiale della decisione definitiva: potrebbe essere diramata domani o lunedì. Seguiranno aggiornamenti.