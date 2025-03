Cristiano Ronaldo rinuncia alla trasferta in Iran, rischiava 100 frustate per adulterio: perché

Meglio non fidarsi troppo, perché prevenire è sempre meglio che rischiare una punizione fisica come 100 frustate.

Sembra proprio questo il ragionamento di Cristiano Ronaldo, che alla fine ha scelto di non seguire la sua squadra, l’Al-Nassr guidato dall’allenatore Stefano Pioli, nella trasferta in Iran per l’incontro di Champions League asiatica contro l’Esteghlal, club che in passato ha visto sulla sua panchina Andrea Stramaccioni.

Cristiano Ronaldo rinuncia alla trasferta in Iran per evitare 100 frustate

Tutto ha avuto inizio nel novembre 2023, durante un altro viaggio dell’Al-Nassr a Teheran, quella volta per sfidare il Persepolis.

In quell’occasione, una marea di tifosi aveva assediato l’hotel della squadra saudita, sperando di incrociare CR7 per un autografo o una foto. Il celebre vincitore di numerosi Palloni d’Oro non si era soffermato a lungo con la folla, ma aveva fatto un gesto che aveva attirato l’attenzione: si era fermato per salutare con un abbraccio e un bacio sulla fronte Fatemeh Hammami Nasrabadi, un’artista disabile iraniana famosa per i suoi dipinti realizzati con i piedi.

Quel contatto con una donna non legata a lui da vincoli matrimoniali, secondo le leggi iraniane, è considerato un atto di adulterio, punibile con cento frustate.

Con l’avvicinarsi della partita, quell’episodio del 2023 è tornato a circolare sui social e non solo, spingendo l’Al-Nassr a contattare l’Esteghlal per proporre di giocare la gara in un paese neutrale, così da evitare potenziali problemi con le autorità iraniane per il loro campione.

La richiesta è stata respinta, anche se dall’Iran sono arrivate rassicurazioni: “Abbiamo preso provvedimenti per assicurare un soggiorno sereno a Teheran per l’Al-Nassr e per Cristiano Ronaldo”.

Ma il fuoriclasse portoghese, a quanto pare, non si è convinto. D’intesa con Pioli, che non lo ha incluso tra i convocati, Ronaldo ha deciso di restare a casa.