Mondiale per Club FIFA 2025, accordo DAZN-Mediaset: quali partite saranno trasmesse in chiaro

DAZN e Mediaset, la principale piattaforma globale di intrattenimento e streaming sportivo in diretta e il più grande gruppo televisivo commerciale italiano, tra i leader in Europa, sveleranno oggi l’accordo per il Mondiale per Club FIFA 2025, con l’obiettivo di garantire la massima copertura sia in streaming che in televisione, live e on demand.

Mondiale per Club FIFA 2025, una partita in chiaro al giorno: accordo tra DAZN e Mediaset

Come riportato nei giorni scorsi da Calcio e Finanza, dopo gli accordi di sublicenza recentemente conclusi da DAZN all’estero, anche per l’Italia è stata confermata ufficialmente la “squadra” incaricata di valorizzare al meglio il nuovo Mondiale per Club FIFA, che vedrà protagoniste in campo Inter e Juventus insieme a club prestigiosi come Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e altri ancora.

Grazie a questo accordo di sublicenza, Mediaset trasmetterà in co-esclusiva in Italia una partita al giorno in chiaro, selezionando gli incontri più significativi della fascia serale, mentre DAZN offrirà gratuitamente l’accesso completo a tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025.

Con questa competizione, fortemente sostenuta dal presidente FIFA Gianni Infantino, la piattaforma OTT diventerà durante l’estate il fulcro mondiale del calcio.

La partnership tra DAZN e Mediaset includerà anche una sinergia editoriale tra le due emittenti, volta ad amplificare la visibilità del Mondiale per Club FIFA 2025 e a renderlo ancora più accessibile, con l’intento di proporre un’offerta unica e dedicata all’evento.

La decisione di DAZN di condividere la trasmissione di alcune partite del torneo con altri partner rappresenta un elemento chiave per recuperare parte dell’investimento. Questo deriva dall’annuncio dello scorso dicembre, fatto insieme alla FIFA, di offrire il torneo in diretta gratuita a livello globale.

L’intesa consolida ulteriormente il legame tra DAZN e Mediaset, due realtà che – stando a quanto emerso da Calcio e Finanza – stanno lavorando per costruire un’alleanza strategica. Questo nuovo progetto potrebbe rappresentare un passo verso future collaborazioni.

Il Mondiale per Club FIFA 2025 prenderà il via sabato 14 giugno 2025 all’Hard Rock Stadium di Miami e vedrà i 32 migliori club al mondo affrontarsi in 12 località negli Stati Uniti per 29 giorni, fino alla finale in programma domenica 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York (New Jersey). Grazie a DAZN e alla collaborazione con partner come Mediaset, il Mondiale per Club FIFA 2025 si candida a essere il torneo per club più accessibile della storia.