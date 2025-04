ULTIM’ORA/ Inter, Inzaghi sorride: un titolarissimo torna a disposizione

Domani l’Inter scenderà in campo contro il Barcellona per la semifinale d’andata di Champions League e per Simone Inzaghi arriva una buona notizia. Infatti è tornato ad allenarsi in gruppo l’attaccante francese, Marcus Thuram.

Inter, Inzaghi sorride col recupero di Thuram. Le ultime pre Barcellona

Nella sessione di allenamento odierna ad Appiano Gentile, si registrano novità importanti in casa Inter. Benjamin Pavard non ha preso parte alla seduta e non farà parte della spedizione nerazzurra diretta a Barcellona, come previsto. Il difensore francese, alle prese con alcuni problemi fisici, è escluso dalla lista dei convocati e non partirà con la squadra nel pomeriggio.

Al contrario, buone notizie arrivano da Marcus Thuram. L’attaccante francese si è allenato regolarmente con il gruppo e dovrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domani sera a Montjuic. Resta da valutare se il tecnico potrà schierarlo fin dall’inizio, anche considerata la possibilità di utilizzare Thuram come arma a gara in corso, oppure se il suo impiego sarà limitato a uno sprazzo di partita.

L’Inter si prepara così alla difficile trasferta contro il Barcellona, con il morale rafforzato dalla disponibilità di Thuram e l’incertezza legata alle condizioni di Pavard.