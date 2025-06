Aversa, la Real Normanna torna in Serie D nell’anno del centenario: impresa contro il Modica

La Real Normanna centra una storica promozione in Serie D nell’anno del Centenario. Fondata nel 1925, la squadra di Aversa scrive una pagina indelebile della propria storia ribaltando la sconfitta dell’andata contro il Modica e imponendosi 2-0 allo stadio “Augusto Bisceglia”, gremito come non si vedeva da decenni.

In una serata dal sapore epico, i granata dominano l’incontro e si impongono con merito grazie alle reti di Esposito e Caso Naturale, protagonisti assoluti di un ritorno che resterà nella memoria della città.

Una promozione voluta, cercata e costruita giorno dopo giorno da società, squadra, staff tecnico e una tifoseria che non ha mai smesso di credere in un sogno diventato realtà.

Il racconto del match

Sin dalle prime battute, la Real Normanna dimostra di avere qualcosa in più: fame, determinazione, lucidità. Il vantaggio arriva al 20’: punizione dal vertice dell’area affidata a Esposito, che disegna una traiettoria perfetta superando barriera e portiere. Esplode il “Bisceglia”, travolto dall’urlo dei tifosi normanni.

Passano pochi istanti e la formazione guidata dai presidenti Del Villano e Diana sfiora il raddoppio con Caso Naturale, impreciso di poco. Il primo tempo si chiude senza pericoli reali per l’Aversa, mentre il Modica si rende appena appena pericoloso con un tiro fuori misura.

Nella ripresa i siciliani provano a reagire con Idoyaga, ma il pallone termina a lato. Da quel momento in poi è ancora monologo granata: Caso Naturale e Orefice cercano il colpo del ko, finché al 70’ il destino si compie. Cross preciso di Esposito, inserimento perfetto di Caso Naturale che di testa firma il 2-0. Esplode ancora il “Bisceglia”, la Serie D è a un passo.

Il finale è al cardiopalma: il Modica sfiora il gol che avrebbe rimandato tutto ai supplementari, colpendo una traversa e poi un palo nei minuti conclusivi.

Ma nulla cambia il destino già scritto: la Real Normanna torna grande, e lo fa nel modo più bello possibile, conquistando la promozione sul campo, sotto gli occhi di una città intera.