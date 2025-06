Lautaro Martinez: “Dopo la finale di Champions ho impiegato 6 giorni per tornare a parlare”

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport alla vigilia del debutto stagionale contro il Monterrey, tappa che segna l’inizio della ripartenza nerazzurra dopo la delusione europea.

Il pensiero torna inevitabilmente all’ultima, dolorosa, serata di Monaco di Baviera: la finale di Champions League persa contro il PSG. Un ricordo che pesa ancora.

“Dobbiamo voltare pagina e non pensare a quello che è successo”, ha dichiarato Lautaro. “Non riesco ancora a spiegarmi come sia stato possibile sprecare un’occasione così grande”.

L’attaccante argentino ha ammesso la difficoltà emotiva nel gestire quella sconfitta:

“Ero profondamente triste. Mi ci sono voluti cinque o sei giorni per riuscire a parlare. Sentivo il bisogno di spiegarmi con la mia gente. In quella notte non ci è riuscito nulla, mentre a loro tutto. Non siamo stati noi stessi, non siamo stati una squadra. Ma questo è il calcio”.