“Gliela faremo pagare”: messaggi WhatsApp contro Mourinho, si dimettono i vertici turchi

Bufera nel calcio turco: il presidente e l’intero consiglio direttivo della Commissione Disciplinare del calcio professionistico hanno rassegnato le dimissioni, travolti da uno scandalo che ha scosso l’intero sistema sportivo nazionale.

A far esplodere la crisi è stata la diffusione di una serie di messaggi WhatsApp interni, nei quali emergono atteggiamenti gravemente inappropriati da parte dei membri della Commissione.

Le conversazioni, trapelate nelle ultime ore, mostrano un clima ostile nei confronti del Fenerbahçe e, in particolare, del tecnico José Mourinho.

Non è la prima volta che il nome dello “Special One” finisce al centro delle polemiche in Turchia: già durante la stagione erano emersi episodi controversi legati alla sua figura.

Tra i messaggi incriminati spiccano frasi come “Gliela faremo pagare la prossima stagione” e “è stato troppo tollerato”, chiari segnali di un atteggiamento di parte che mina la credibilità dell’organo disciplinare.

Altri passaggi rivelano prese in giro verso dirigenti di vari club e una manifesta simpatia per il Galatasaray.

La pressione mediatica e l’indignazione dell’opinione pubblica non hanno lasciato spazio a esitazioni: il presidente della Commissione e tutti i suoi membri hanno lasciato l’incarico, in quella che si configura come una delle crisi istituzionali più gravi del calcio turco degli ultimi anni.