Gli juventini Weah e McKennie demoliscono la cucina italiana: “Non fa proprio schifo, ma negli USA…”

Durante un simpatico botta e risposta pubblicato su YouTube dalla Juventus prima dell’inizio del Mondiale per Club, i due americani Timothy Weah e Weston McKennie si sono trovati a rispondere alla domanda: “Meglio una grigliata all’americana o una bistecca alla fiorentina con carne di Fassona?” Entrambi hanno risposto senza esitazione: barbecue americano tutta la vita.



“Non c’è neanche da chiederlo!” ha detto McKennie. “Bistecca alla fiorentina?” ha replicato Weah con tono incredulo. “Ma per favore… siamo americani: perché dovremmo scegliere qualcosa di diverso dalla grigliata?”.

McKennie ha rincarato la dose, rivolgendosi ironicamente a qualcuno fuori campo: “Dici che la bistecca è meglio? Ma dai, è assurdo!”. Weah ha finto di non sapere nemmeno cosa fosse: “Cos’è una bistecca? Non lo so nemmeno, è solo una ‘steak’!”.

A un certo punto, Weah ha mostrato una certa autocensura: “Stavo per dire qualcosa di forte… ma non voglio essere criticato dagli italiani”. Alla domanda se stesse per dire che “il cibo italiano fa schifo”, ha risposto con un mezzo sorriso: “Non proprio, diciamo solo che… è così così. C’è del lavoro da fare, ecco”.

“Il problema del cibo italiano? Troppo ripetitivo”

McKennie ha poi argomentato la sua posizione: “Il cibo italiano è buono, niente da dire. La qualità è eccellente. Ma non c’è varietà. Ovunque vai mangi sempre pasta, pizza, pesce, bistecca. In America puoi mangiare due hamburger in due posti vicini e avranno sapori completamente diversi. Qui, ordini pasta al pesto in due ristoranti e il gusto è praticamente identico”.

Il siparietto si è concluso con un’ultima stoccata di Weah: “Tutto quello che facciamo noi americani è migliore”. McKennie ha annuito: “È vero”.

Una dichiarazione che sicuramente farà discutere… soprattutto a tavola.