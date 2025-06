Caos Salernitana-Sampdoria, quattro arresti e daspo ai tifosi granata

Dopo gli scontri avvenuti durante Salernitana-Sampdoria, gara di ritorno dei playout di Serie B sospesa al 66° minuto, è arrivata la dura risposta delle forze dell’ordine.

Quattro tifosi della Salernitana sono stati arrestati con l’accusa di aver partecipato attivamente al fitto lancio di sediolini, fumogeni e bombe carta all’interno del terreno di gioco dello stadio Arechi.

Le indagini condotte nelle ore successive alla partita hanno permesso di identificare alcuni dei responsabili grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze raccolte sul posto.

Tra le persone tratte in arresto figura anche un uomo che, durante i disordini, ha scavalcato la recinzione della curva Sud, si è avvicinato al cordone degli steward e ha aggredito fisicamente un operatore di servizio, colpendolo con uno schiaffo.

I quattro tifosi arrestati compariranno oggi davanti al giudice per il processo per direttissima. L’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni sul tema della sicurezza negli stadi, in particolare in partite a forte tensione come quelle dei playout.

Curiosamente, l’aggressione all’operatore non risulta menzionata né nel referto arbitrale, né nella dettagliata relazione redatta dalla Procura Federale, poi trasmessa al giudice sportivo della Lega B per la valutazione dei provvedimenti disciplinari.