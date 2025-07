Caos Inter, la moglie di Calhanoglu attacca Lautaro Martinez. La dichiarazione shock

L’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club ha lasciato strascichi pesanti non solo sul piano sportivo, ma anche all’interno dello spogliatoio. Il capitano Lautaro Martínez, visibilmente deluso, ha rilasciato dichiarazioni forti a DAZN che hanno fatto rumore. Parole che sembrano indirizzate ad alcuni compagni in bilico e che hanno generato una risposta inaspettata: quella di Sinem Calhanoglu, moglie di Hakan.

Il numero 10 nerazzurro non ha nascosto il suo malumore dopo la sconfitta:

“Sicuramente fa male, era un ultimo obiettivo con le poche forze che avevamo. Abbiamo lasciato tutto, io per primo: mi dispiace per il gruppo, non volevamo perdere. Qua bisogna voler stare, stiamo lottando per obiettivi: chi non vuole stare, deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute: come capitano, io voglio lottare per obiettivi e siamo una squadra importante. Abbiamo vinto e voglio continuare così: chi vuole restare, può restare, mentre chi non vuole restare, arrivederci.”