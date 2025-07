Insigne torna in Italia, Gazzetta: “Due squadre su di lui”. Ecco quali

L’avventura nordamericana di Lorenzo Insigne è giunta al capolinea. L’ex capitano del Napoli ha deciso di chiudere in anticipo la sua esperienza con il Toronto FC, risolvendo consensualmente il contratto che lo legava al club canadese fino al 2026. Una scelta che segna la fine di un ciclo durato tre anni, fatto di luci e ombre, in cui Insigne ha collezionato 66 presenze, 15 gol e 15 assist in MLS. Numeri dignitosi, ma inferiori rispetto alle grandi aspettative che avevano accompagnato il suo sbarco in Canada.

Il futuro di Insigne è in Italia. Ecco chi lo vuole

A 34 anni appena compiuti, Insigne non ha alcuna intenzione di fermarsi. Fonti vicine al giocatore raccontano di un Lorenzo ancora motivato, desideroso di rimettersi in gioco e convinto di poter dire la sua ad alti livelli. Dopo l’esperienza oltreoceano, il pensiero di tornare in Italia prende sempre più forza.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già due club di Serie A pronti a muoversi concretamente per lui: il Parma, neopromosso e alla ricerca di profili esperti per affrontare al meglio la stagione del ritorno nella massima serie, e la Fiorentina, che lo vede come una possibile risorsa tecnica ed esperta per il nuovo corso offensivo.