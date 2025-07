Svolta Turris, Di Stefano cede il titolo del Castelnuovo: futuro corallino più vicino

È ufficiale: il titolo sportivo del Castelnuovo Vomano passa al quartiere Piano della Lenta di Teramo. Dopo una lunga trattativa, si è giunti a un accordo che cambia la geografia del calcio teramano e che, probabilmente, spinge Attilio Di Stefano a grandi passi verso Torre del Greco e la Turris.

La nuova società si chiamerà Diamante Piano della Lenta e, salvo sorprese, disputerà il prossimo campionato di Serie D nello stesso girone dell’altra squadra cittadina, portando a due le formazioni rappresentanti del capoluogo.

L’annuncio è arrivato poche ore fa, proprio da Di Stefano, che ha confermato anche a Il Messaggero la conclusione dell’accordo di cessione tramite fusione.

Oggi sarà depositata in Lega l’iscrizione al campionato, mentre il nuovo assetto societario sarà formalizzato il prossimo 15 luglio davanti al notaio.

Nel frattempo, Di Stefano continuerà a ricoprire il ruolo di presidente ad interim.

La notizia ha sorpreso molti, anche alla luce delle precedenti trattative con un gruppo di imprenditori romano-campani, che sembrava a un passo dall’acquisto del titolo sportivo.

Il loro improvviso passo indietro ha riaperto le porte a una soluzione locale, concretizzatasi in poche ore, anche grazie a un fitto giro di telefonate tra sabato e domenica.

Sul piano logistico, la squadra giocherà le gare casalinghe allo stadio di Montorio al Vomano, come confermato dal sindaco Fabio Altitonante. Di Stefano ha però chiarito che non ci sarà alcuna fusione con la squadra di Montorio, che proseguirà per conto proprio. Il campo di Piano della Lenta verrà invece utilizzato per gli allenamenti settimanali.