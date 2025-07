Spavento Lazio, Sarri ricoverato in ospedale per un malore. Le sue condizioni

Non è ancora iniziata ufficialmente la nuova stagione della Lazio, ma l’ambiente biancoceleste si trova già a fare i conti con un episodio imprevisto. Maurizio Sarri è stato infatti ricoverato questa mattina presso la clinica Villa Mafalda di Roma, dopo aver accusato un malore al termine della seduta di allenamento.

Le condizioni di Maurizio Sarri

Il tecnico toscano aveva regolarmente diretto l’allenamento, senza apparenti segnali di preoccupazione, ma subito dopo ha avvertito un malessere che ha reso necessario il trasferimento in una struttura sanitaria privata, convenzionata con il club capitolino. Attualmente Sarri è sottoposto ad accertamenti clinici per chiarire l’origine del problema.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma l’ipotesi più probabile è che il malore sia stato causato dalle alte temperature che stanno colpendo Roma in questi giorni. Non è la prima volta che l’allenatore affronta problemi fisici nel periodo estivo: già ai tempi della Juventus, infatti, era stato costretto a fermarsi per motivi di salute durante la preparazione.

La società monitora con attenzione la situazione, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il ritiro e le attività tecniche restano confermati, ma l’intero gruppo squadra resta ovviamente in apprensione per le condizioni del proprio allenatore.