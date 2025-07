Tragedia Verreth, morto il figlio di un anno: il cordoglio di Luigi De Laurentiis e del Bari

Una tragedia ha colpito il Bari e sconvolto l’intero ambiente sportivo. Nella mattinata di ieri, in Belgio, è venuto a mancare il figlio di appena un anno del centrocampista Matthias Verreth, 27 anni, approdato di recente al club pugliese dopo l’esperienza a Brescia. Le cause del decesso non sono ancora state rese note.

Il calciatore, che si trovava a Roccaraso per il ritiro precampionato con la squadra, ha ricevuto la notizia durante il pranzo con i compagni. Scosso e visibilmente provato, è stato immediatamente accompagnato all’aeroporto di Fiumicino per raggiungere in Belgio la moglie e la figlia maggiore di tre anni e mezzo.

In segno di rispetto e cordoglio, la società ha deciso di interrompere il ritiro in Abruzzo con due giorni di anticipo, rinunciando anche all’amichevole prevista con la Cavese. L’intera squadra ha fatto rientro a Bari.

Il club ha espresso la propria vicinanza con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale:

“Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa di un figlio. Chiediamo a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore.”

Un dolore profondo, che va oltre il calcio e unisce nella commozione l’intera comunità sportiva e i tifosi.