Chivu lancia la sfida: “Slogan alla Conte? No io penso a lavorare”

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, è intervenuto oggi in conferenza stampa proiettandosi verso la prossima stagione. L’ex difensore ha parlato con lucidità degli obiettivi nerazzurri e dello spirito con cui la squadra affronterà il nuovo anno calcistico.

“Ripartiamo con lo spirito giusto per rimanere una squadra competitiva. Le aspettative, come sempre, sono alte: mantenere lealtà e passione per arrivare al raggiungimento degli obiettivi”, ha dichiarato Chivu.