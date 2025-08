Caos Lookman-Atalanta: stamattina l’ennesimo episodio, il Napoli osserva. Cosa è successo

Altro giorno, altra assenza. Ademola Lookman non si è presentato neanche oggi al centro sportivo di Zingonia, proseguendo così il suo braccio di ferro con l’Atalanta. L’attaccante nigeriano, come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, sta cercando di forzare la mano al club bergamasco per ottenere la cessione all’Inter, che ha manifestato un forte interesse per il giocatore.

Lookman non si presenta a Zingonia, l’episodio

Già nella giornata di ieri, Lookman aveva disertato il ritiro della Dea, alimentando le tensioni con la società. Domenica, attraverso un post sui suoi canali social, aveva comunicato pubblicamente di aver chiesto la cessione, rendendo chiara la sua volontà di cambiare aria.

Il clima resta teso: la posizione del club nerazzurro è ora al vaglio, e non si escludono sanzioni disciplinari nei confronti del calciatore. L’Atalanta, che considera Lookman un elemento importante della rosa, dovrà decidere se aprire alla trattativa con l’Inter o mantenere il pugno duro.

Nel frattempo, l’assenza del nigeriano continua ad attirare l’attenzione, con una situazione che si fa sempre più delicata e destinata a evolversi nei prossimi giorni.