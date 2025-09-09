Tifosi italiani girati durante l’inno israeliano: “Stop alla guerra”

Si è svolta ieri, al Nagyerdei Stadion di Debrecen in Ungheria, una protesta dei tifosi italiani durante la partita della Nazionale contro Israele. Al momento dell’inno avversario, un gruppo di ultras azzurri — circa duemila in totale sugli spalti — ha voltato le spalle al campo accompagnando il gesto con fischi e cartelli con la scritta «stop».

L’iniziativa ha rappresentato una presa di posizione simbolica contro il conflitto in corso nella Striscia di Gaza, con l’intento di chiedere un’immediata interruzione delle ostilità.