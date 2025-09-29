Bacoli accoglie Yousef, giovane calciatore palestinese: giocherà per la Sibilla

Un sogno che diventa progetto concreto. “Lui è Yousef. Ed è un calciatore palestinese che sogna di venire in Italia. Ho subito dato la disponibilità di Bacoli per accoglierlo. Piena, assoluta. Con grande gioia”, ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

La città e la squadra di calcio Sibilla Bacoli, che festeggia quest’anno i cento anni dalla fondazione, hanno deciso di aprire le porte al 21enne palestinese, pronto a essere tesserato “non appena sarà possibile”. “Ha 21 anni, e vogliamo realizzare il suo sogno. Per un viaggio di speranza, di salvezza dal massacro”, ha aggiunto il sindaco.

Yousef, giovane calciatore palestinese a Bacoli

Il giovane atleta ha già inviato un video di ringraziamento, mentre a Bacoli cresce l’attesa per il suo arrivo. Della Ragione ha espresso gratitudine a Radio CRC per aver promosso l’iniziativa, al presidente della Sibilla Luigi Illiano per la disponibilità e al maestro Moni Ovadia, che ha speso parole di elogio per l’iniziativa.

Il Consiglio Comunale, all’unanimità, ha inoltre approvato il riconoscimento dello Stato di Palestina e l’impegno ad accogliere cittadini palestinesi. Una scelta che, sottolinea il sindaco, rappresenta un segno distintivo della candidatura di Bacoli a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Solidarietà e valori culturali

Della Ragione ha ricordato come il percorso della città affondi le radici nella storia millenaria: “Perché è da Kyme, da Cuma, che si sono originati e diffusi, quasi tre millenni fa, i valori migliori della cultura occidentale. Dobbiamo tornare alle origini. Dobbiamo tornare ai valori più profondi della nostra terra, del nostro essere”.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco di una tradizione solidale che, secondo il sindaco, l’Italia deve continuare a mantenere viva. “Ogni comune può fare la propria parte. Insieme, possiamo fare tanto. Anzi, tantissimo. Un passo alla volta”.