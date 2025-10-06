Virtus Panza – Città di Torre del Greco 1-1: buon punto per i biancorossi a Ischia

Il Città di Torre del Greco conquista un punto importante nella seconda giornata del campionato di Prima Categoria Campana – Girone B, pareggiando 1-1 sul campo della Virtus Panza, allo stadio Salvatore Calise di Ischia.

La squadra allenata da mister Paolo Colombo, nonostante le difficoltà dovute alle assenze di tre centrocampisti influenzati, ha mostrato carattere e organizzazione, soprattutto nel primo tempo.

Il vantaggio dei torresi è arrivato proprio nella prima frazione grazie a una splendida punizione del numero 10 Samuele Di Grazia, classe 2007, che sigla così il suo primo gol in Prima Categoria.

Nella ripresa, la Virtus Panza ha alzato il ritmo e, a dieci minuti dal termine, ha trovato il pareggio ancora su calcio piazzato: una punizione deviata dalla barriera che ha spiazzato il portiere del Città di Torre del Greco.

“È stata una buona partita – ha commentato il responsabile dell’area tecnica Paolo Colombo –. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nonostante le emergenze a centrocampo. I ragazzi hanno risposto bene, mostrando grande spirito di squadra. Ringraziamo la Virtus Panza per la splendida accoglienza, sono stati davvero gentilissimi.”

Con questo pareggio, il Città di Torre del Greco sale a due punti in classifica, frutto di due pareggi consecutivi, e guarda con fiducia al prossimo impegno, alla ricerca della prima vittoria stagionale.