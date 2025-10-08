Evento storico in Serie A, Milan-Como si giocherà all’estero: dove e quando

La partita di Serie A tra Milan e Como si giocherà in via del tutto eccezionale a Perth, in Australia. Il giorno designato per il match sarà il 7 o l’8 febbraio 2026. Dopo mesi di lunghe trattative, l’UEFA ha dato il proprio consenso “in via straordinaria”, sbloccando una situazione che sembrava potesse naufragare in alto mare.

La decisione è arrivata dopo un lungo confronto interno e grande merito è dovuto alla mediazione di Gabriele Gravina, presidente della FIGC e vicepresidente vicario dell’UEFA. Il dirigente italiano ha presentato al Comitato Esecutivo un progetto ben dettagliato con una proposta mirata. L’intenzione è quella di far collimare rispetto delle regole e possibilità di sguardi al futuro per lo sviluppo del calcio europeo.

Nel frattempo l’UEFA attraverso una nota ufficiale, ha ribadito la propria contrarietà alle gare dei campionati disputate fuori dai confini della propria nazione, concedendo però in questo caso un’autorizzazione straordinaria. L’organo di governo del calcio europeo ha infatti spiegato che l’approvazione della partite di Serie A all’estero è arrivata “solo per motivi eccezionali”.

Anche la Lega Serie A ha rilasciato un commento in merito alla situazione attorno la partita tra le due squadre del campionato italiano.

Le motivazioni dello spostamento di Milan-Como

Lo spostamento territoriale della partita tra Milan e Como in Australia è dovuto anche a causa dell’indisponibilità dello stadio San Siro durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Caso diametralmente opposto rispetto alla partita di Liga, con Villarreal e Barcellona che hanno scelto Miami all’interno di un progetto di espansione internazionale designato ad hoc dalla federazione spagnola. Il match tra le due big della Liga si terrà il 20 Dicembre 2025 negli Stati Uniti.