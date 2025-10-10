Vesuviolive.it stringe un nuovo accordo: in diretta streaming le partite del Città di Torre del Greco

Vesuviolive.it compie un altro importante passo verso il futuro della comunicazione sportiva locale. Dopo il successo delle iniziative avviate nelle scorse stagioni, quest’anno la redazione ha siglato un nuovo accordo di collaborazione con il Città di Torre del Greco, impegnato nel campionato di Prima Categoria campana, per la trasmissione in diretta streaming di tutte le partite casalinghe.

Un’iniziativa che conferma l’impegno di Vesuviolive.it nel sostenere e valorizzare lo sport del territorio vesuviano e campano, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire la propria squadra anche a distanza e di vivere in tempo reale le emozioni del campo.

Il servizio, già apprezzato dal pubblico per qualità e professionalità, si consolida così come un appuntamento fisso per gli appassionati, trasformando ogni gara in un momento condiviso e accessibile a tutti.

L’obiettivo resta quello di dare visibilità alle società sportive, ai giovani talenti e alle storie che animano il mondo dello sport locale, offrendo una vetrina moderna e tecnologicamente avanzata.

Da oltre 15 anni Vesuviolive.it è un punto di riferimento dell’informazione e della comunicazione nel territorio, con un bacino di oltre 2 milioni di utenti e una rete di contatti che abbraccia le principali realtà sportive campane.

Grazie alla leadership maturata nel settore delle dirette streaming, la redazione si propone come partner affidabile per i club che vogliono crescere dal punto di vista comunicativo, rafforzare il rapporto con i propri tifosi e garantire visibilità agli sponsor.

Per informazioni e per avviare nuove collaborazioni, è possibile scrivere a info@vesuviolive.it o contattare i canali social ufficiali di Vesuviolive.it.