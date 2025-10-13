Juventus in emergenza: Bremer di nuovo ko, lesione al menisco, salta il Napoli

Brutto colpo per il mondo Juve, Bremer si è infortunato di nuovo ed è costretto a fermarsi per due mesi per una lesione al menisco mediale della gamba sinistra. Sarà necessaria un’operazione chirurgica per ristabilire le condizioni del brasiliano.

Il tre Ottobre dell’anno scorso aveva riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco nei primi minuti di Lipsia-Juventus. Lo stop durò 6-7 mesi, ed era tornato solo questa stagione prima del nuovo stop.

Per quanto riguarda un possibile rientro si parla di almeno due mesi, con infortuni di questo tipo che richiedono tra le 4-6 settimane per ritornare ad allenarsi e 6-8 settimane per tornare in campo.

Chiaramente lo staff medico non forzerà poiché la gamba sinistra di Bremer è diventata un tormento che non vogliono allungare. Tudor nel frattempo dovrà correre ai ripari in campo mentre si scopriranno i tempi precisi di recupero dopo l’operazione.