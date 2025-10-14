Eziolino Capuano pronto a tornare in panchina: ad un passo la firma con un club campano

Momento delicato in casa Giugliano. La squadra campana attraversa una fase negativa, con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e una sola vittoria in campionato, datata 6 settembre contro il Foggia. Un ruolino di marcia preoccupante che ha fatto scivolare i gialloblù nelle zone basse della classifica e che potrebbe presto portare a un nuovo cambio in panchina.

Capuano sogna una nuova panchina in Campania

Dopo l’addio a Colavitto e il difficile avvio di gestione targato Mirko Cudini, la società starebbe valutando l’ipotesi di un nuovo ribaltone tecnico. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, in caso di esonero di Cudini, il Giugliano avrebbe già avviato i contatti con Ezio Capuano, allenatore di grande esperienza e personalità.

Capuano sarebbe in pole position per guidare la squadra, ma prima dovrebbe risolvere il proprio contratto con il Trapani, club con cui è ancora legato. Intanto, cresce anche la pressione della tifoseria, che spinge con forza per vedere il tecnico campano sulla panchina gialloblù, considerandolo l’uomo giusto per risollevare il gruppo.

Resta comunque in corsa anche Roberto Taurino, altro nome caldo per un’eventuale successione. La dirigenza del Giugliano valuta con attenzione, consapevole che le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro della squadra e per dare una scossa a una stagione fin qui al di sotto delle aspettative.