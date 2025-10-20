La settima giornata di Serie A ridisegna gli equilibri del campionato. Dopo le sconfitte di Roma e Napoli, è il Milan a salire in vetta solitaria con 16 punti. Tuttavia, la vittoria interna contro la Fiorentina non è passata inosservata: il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli, su richiamo del VAR, dopo un contatto tra Gimenez e Parisi, ha diviso tifosi e addetti ai lavori.

Secondo molti osservatori, l’intervento sarebbe stato “troppo lieve” per giustificare un penalty in una situazione così decisiva. Eppure, proprio quel tiro dal dischetto ha permesso alla squadra di Allegri di conquistare il successo e di raggiungere la vetta della classifica.

Classifica senza errori arbitrali alla settima giornata

L’impatto sulla “classifica senza errori arbitrali”

L’episodio di San Siro è uno dei quattro che, secondo Superscommesse.it, hanno influito maggiormente sulla classifica “senza errori arbitrali”, una tabella che valuta i punti reali e virtuali di ogni club, correggendo le sviste dei direttori di gara. Oltre a Milan-Fiorentina, sono stati segnalati episodi controversi in Verona-Juventus (quarta giornata), Pisa-Fiorentina e Parma-Torino (quinta giornata).

In questa speciale classifica, Napoli, Roma e Inter condividerebbero il primato con 15 punti, seguite da Juventus e Milan a quota 14. Il Torino avrebbe un punto in meno rispetto al reale, mentre al Pisa mancherebbero due punti che lo tirerebbero fuori dalla zona retrocessione. A beneficiarne sarebbero Parma e Verona, con un saldo rispettivo di +2 e +1 punti.

La giornata, dunque, non solo ha rimescolato le carte in vetta, ma ha riacceso il dibattito sul peso delle decisioni arbitrali nel calcio moderno, dove anche un singolo episodio può cambiare il destino di un campionato.