Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

ULTIM’ORA/ Scossone Juventus, arriva la decisione sul futuro di Tudor

Ott 27, 2025 - Michele Massa

La Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor. La notizia, riportata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, arriva nelle ore successive alla sconfitta contro la Lazio, la terza consecutiva per i bianconeri, che non vincono da nove partite. Manca soltanto l’annuncio ufficiale del club, atteso a breve.

Tudor ad un passo dall’esonero, Di Marzio annuncia l’addio

Il ko dell’Olimpico è stato dunque fatale per l’allenatore croato, subentrato in corsa con l’obiettivo di rilanciare una squadra in evidente difficoltà. Le prestazioni opache e l’assenza di risultati hanno però convinto la dirigenza a cambiare rotta.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus starebbe valutando una soluzione interna temporanea per guidare la squadra nelle prossime gare, in attesa di decidere il nuovo allenatore.

Tag
Juventus
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".