ULTIM’ORA/ Scossone Juventus, arriva la decisione sul futuro di Tudor
Ott 27, 2025 - Michele Massa
La Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor. La notizia, riportata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, arriva nelle ore successive alla sconfitta contro la Lazio, la terza consecutiva per i bianconeri, che non vincono da nove partite. Manca soltanto l’annuncio ufficiale del club, atteso a breve.
Tudor ad un passo dall’esonero, Di Marzio annuncia l’addio
Il ko dell’Olimpico è stato dunque fatale per l’allenatore croato, subentrato in corsa con l’obiettivo di rilanciare una squadra in evidente difficoltà. Le prestazioni opache e l’assenza di risultati hanno però convinto la dirigenza a cambiare rotta.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus starebbe valutando una soluzione interna temporanea per guidare la squadra nelle prossime gare, in attesa di decidere il nuovo allenatore.