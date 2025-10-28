“Tutti vorrebbero allenare la Juve”: Spalletti può diventare il prossimo tecnico bianconero

Sarebbe Luciano Spalletti l’allenatore maggiormente indicato a prendere la guida della panchina della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. L’ex CT della Nazionale, che in passato aveva dichiarato che in Serie A non avrebbe allenato nessuna squadra dopo il Napoli, sembra tuttavia vicino a raccogliere il testimone del croato.

Luciano Spalletti probabile allenatore della Juventus

Spalletti ha parlato a margine della registrazione di uno spot, con Francesco Totti, per una nota azienda. Il tecnico del terzo tricolore partenopeo ha affermato che: “La Juve è un grande club, una grande storia, un grande tutto, per cui tutti l’allenerebbero volentieri e potrebbe essere la fortuna di ciascun allenatore“.

Ha speso parole d’elogio anche per Tudor: “Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori. Quando l’ho visto lavorare mi ha dato sempre l’impressione di una persona che va dritto al cuore. Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace quello che sta passando, ma sicuramente troverà una squadra in cui farà bene. Se ho voglia di tornare in panchina? Sto bene, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità quello che mi passa davanti”.

Ad esprimersi in maniera meno sibillina è stato invece Totti: “Se ce lo vedrei alla Juve? Sì… Se lo prende fa un grande affare. È un allenatore forte, presente, che vuole fare bene ovunque va. Ma non dipende da lui ma da tante dinamiche: quando sarà diranno”.