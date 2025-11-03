VIDEO/ L’Inter segna al 92′ e la redazione di Sky esulta in diretta: “Radiati due stagisti”

Un pomeriggio movimentato ha scosso la redazione di Sky Sport al termine di Verona-Inter, match che ha regalato ai nerazzurri tre punti fondamentali e il -1 dal Napoli in classifica. La partita sembrava destinata a concludersi sull’1-1: al vantaggio in apertura di Piotr Zielinski, autore di un gran gol al volo su schema da calcio d’angolo, aveva risposto il potente destro di Giovane, che ha sorpreso Yann Sommer. Tra le occasioni sprecate del Verona e le difficoltà dell’Inter nel superare la retroguardia di Paolo Zanetti, all’ultimo minuto è arrivato il cross di Nicolò Barella.

Su Sky al gol vittoria dell'Inter Vs il Verona esultano dietro lo studio, roba che neanche se fossero al Bar Sport ??#VeronaInter pic.twitter.com/H9FwwgVtkC — Mariano Delugas ?? (@Delugas1987) November 2, 2025

L’episodio social nella redazione di Sky dopo il gol dell’Inter

Un pallone apparentemente controllabile, ma che ha sorpreso il difensore Frese: nel tentativo di intervenire, il giocatore ha deviato il pallone nella propria porta, regalando all’Inter la vittoria al 92’. Esplosione di gioia in campo, sugli spalti e… anche negli studi di Sky Sport.

Mentre il giornalista Luca Tommasini era in diretta per fornire gli aggiornamenti sul match, alle sue spalle alcuni collaboratori sono stati ripresi dalle telecamere mentre esultavano e si abbracciavano per il gol nerazzurro. Le immagini, diventate virali sui social, hanno scatenato immediate reazioni, soprattutto da parte dei tifosi delle squadre avversarie.

La vicenda non è passata inosservata alla direzione di Sky Sport. Secondo quanto riportato dal giornalista Franco Ordine sul suo profilo X (ex Twitter), il direttore Federico Ferri è intervenuto tempestivamente, adottando una linea dura: “Il direttore di Sky Sport Federico Ferri è intervenuto prontamente mandando a casa i due stagisti ultrà e firmando una durissima circolare interna sulla materia delicatissima”.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla neutralità giornalistica nei media sportivi e sulla necessità di mantenere professionalità anche nei momenti di grande passione calcistica.