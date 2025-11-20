Gattuso preoccupato dopo il sorteggio: “Speriamo di non fare danni”

Il sorteggio dei play-off per i Mondiali 2026 ha riservato all’Italia una sfida impegnativa: in semifinale affronterà l’Irlanda del Nord, con la vincente di questo incontro che se la vedrà in finale contro la squadra che uscirà dal match tra Galles e Bosnia. A commentare il sorteggio è stato il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Gennaro Gattuso dopo i sorteggi

“L’Irlanda del Nord è una squadra fisica e che non molla mai. Dobbiamo giocarcela, è quello che dico da tre mesi”, ha affermato Gattuso, consapevole delle difficoltà che l’Italia dovrà affrontare. Il tecnico ha ribadito che la Nazionale deve migliorare e prepararsi al meglio per superare questo ostacolo: “Sapevamo che avremmo dovuto passare da questo playoff, e dobbiamo migliorare. Guardiamo al futuro con fiducia”.

Sui tempi di preparazione, Gattuso ha risposto alla domanda sulla possibilità di organizzare uno stage per i giocatori: “Non sta a me decidere. Abbiamo un Presidente che si occupa di queste cose, ma è normale che più tempo abbiamo per stare insieme, meglio è”. Il ct ha poi sottolineato che il suo compito è mantenere un buon rapporto con i giocatori, anche su temi che vanno oltre il calcio: “Il mio compito è stare a contatto con i ragazzi, parlare di argomenti non solo relativi al calcio”.

Nonostante il cammino difficile che attende la Nazionale, Gattuso ha espresso ottimismo, convinto che l’Italia possa raggiungere l’obiettivo della qualificazione al prossimo Mondiale.