ESCLUSIVA/ A tu per tu con Brandon Piscopo: il nuovo Messi è di Napoli! | VIDEO

Matias Brandon Piscopo è un bambino di Napoli che, a solo 8 anni, ha già fatto innamorare mezza Europa con le sue giocate.

Già da qualche anno il padre, Gabriel, che gestisce i social dell’enfant prodige, ha iniziato a pubblicare alcune giocate del figlio riscontrando successo e fama fin da subito.

Il piccolo fenomeno, che attualmente milita nel Marano Calcio, si ispira fortemente a Lionel Messi tanto da imitarlo notevolmente anche nei movimenti sul rettangolo di gioco.

Per il baby fenomeno napoletano, l’argentino è una vera e propria fonte di ispirazione tanto che, alla nostra domanda su chi preferisse tra Messi e Maradona, Brandon ha fatto il nome della Pulce senza pensarci due volte.

Sirene spagnole per Brandon Piscopo: ennesima perdita per il futuro del calcio italiano?

Come pubblicato sui profili social del bambino, Brandon ha svolto una settimana in spagna allenandosi con altri ragazzi della sua età per vari club del posto. T

ra questi spiccano i nomi di Villareal e Valencia, club che attualmente militano nella prima divisione spagnola, “LaLiga”. Come ci è stato riferito dal padre, molteplici club spagnoli hanno mostrato un elevato interesse per Brandon, tanto da aver già manovrato un’offerta.

Ora la palla passa ai genitori. Per il ragazzo e per la famiglia non significherebbe solo cambiare squadra, bensì vita. Noi di Vesuviolive abbiamo avuto il piacere di scambiare qualche parola con Brandon Piscopo. Per guardarla e scoprire tanto altro sul piccolo prodigio napoletano, trovate l’intervista completa sul canale Youtube di Vesuviolive.