Ritorna il Premio Massimo Troisi: il programma completo

SAN GIORGIO A CREMANO. Diventa maggiorenne il premio sull’osservatorio comico dedicato al compianto attore Massimo Troisi, al via infatti la diciottesima edizione dell’evento, con la conferma alla direzione artistica del noto comico partenopeo Paolo Caiazzo.

Torna ancora nella sua culla natale a San Giorgio a Cremano la prestigiosa manifestazione. Nell’intero mese di dicembre, in quella che è la sessione invernale della rassegna, si alterneranno eventi nei luoghi della città che ha dato paternità al grande Massimo, numerosi spettacoli gratuiti e aperti al pubblico.

L’edizione di quest’anno del Premio Troisi ha visto la propria genesi dalla gremita conferenza stampa tenutasi nella storica location vesuviana di Villa Bruno. Presenziata dal Sindaco Giorgio Zinno e dal, come già anticipato, direttore Artistico Paolo Caiazzo, oltre un centinaio le presenze tra giornalisti, addetti e cittadini.

Presenti inoltre, tra gli ospiti, anche il regista Stefano Veneruso, la scrittrice e sceneggiatrice Anna Pavignano, l’artista Lello Esposito e tanti altri personaggi, che saranno protagonisti in itinere nel susseguirsi del premio.

“Quest’anno il Premio è diventato maggiorenne. Alla XVIII edizione vi saranno conferme e novità – ha dichiarato il Sindaco Zinno – Il “raggio Troisi” si è allargato con ospiti nazionali senza mai dimenticare lo spirito originario della kermesse che si basa sulla ricerca e valorizzazione dei talenti comici. Grazie alla Regione Campania che ha dimostrato di credere nel nostro Premio investendo sulla nostra città”.

“Spettacoli, mostre, eventi, ospiti, concorsi: un grande evento contenitore culturale nel nome e nel ricordo di Massimo: questo è il Premio Troisi che mi pregio di dirigere per il secondo anno come Direttore Artistico – ha detto Caiazzo al margine della conferenza – accanto a me ho voluto per questa edizione le persone che hanno Massimo nel cuore e che hanno trascorso con lui momenti importanti di vita: è il caso di Enzo Decaro, Stefano Veneruso, Anna Pavignano come anche Gianni Minà. Il cuore quindi è al centro di questa edizione per il campus medico cardiologico, per il nuovo trofeo il “Minollo d’oro” di Lello Esposito e tante attività organizzata da uno staff che, nel nome di Massimo Troisi, ci sta mettendo… il cuore. E poi ci sono i giovani, che saranno i veri protagonisti della kermesse dedicata al talento e alla comicità”.

Al cuore della manifestazione ovviamente ci saranno anche i concorsi, i cui bandi presenti sul sito e-cremano.it saranno aperti fino al prossimo 14 dicembre. Tre le sezioni in concorso: Attore Comico; Scrittura Comica; Corto Comico. Spazio poi al Cremano Talent, una competizione rivolta a tutti gli artisti del territorio di qualsiasi età e per ogni tipo di categoria, dal canto al ballo alle imitazioni. Per informazioni: premiomassimotroisi2018@gmail.com

Tanti, infine, saranno gli ospiti che calcheranno il palcoscenico del Premio Troisi.

Programma

SPETTACOLI

Venerdì 14 Dicembre ore 21,00 – FONDERIA RIGHETTI

Spettacolo del LABORATORIO TEATRALE Massimo Troisi diretto da Eduardo Tartaglia realizzato durante l’edizione precedente del Festival.

Sabato 15 Dicembre ore 21,00– FONDERIA RIGHETTI

Come Alice Nel Paese Delle Meraviglie – spettacolo a cura dell’associazione teatrale “Uno spazio per il teatro” di Vincenzo Borrelli ed operante nel Centro Teatro Spazio.

Domenica 16 Dicembre ore 19,30 – VILLA PIGNATELLI DI MONTECALVO

Rosalia Porcaro : spettacolo – monologo

Venerdì 21 Dicembre ore 21,00 – FONDERIA RIGHETTI

SEMIFINALI ATTORE COMICO

Conducono la serata Francesco Mastandrea e Mariasilvia Malvone.

Ospiti: Antonio Giuliani, Alessandro Bolide e Feliciana Tufano (vincitrice scorsa edizione)

Sabato 22 Dicembre ore 21,00 – FONDERIA RIGHETTI

SEMIFINALI ATTORE COMICO

Conducono la serata Francesco Mastandrea e Mariasilvia Malvone

Ospiti: Trio La Ricotta (vincitori di una edizione) Antonio Riscetti (vincitore della scorsa edizione) e Gino Rivieccio.

Domenica 23dicembre ore 18,00 – FONDERIA RIGHETTI

CREMANO TALENT – FONDERIA RIGHETTI

Conducono Peppe Iodice e Mariasilvia Malvone

Ospit: Federica Raimo (vincitrice edizione 2017)e la realtà coristica di San Giorgio a Cremano Ass. Maria Malibran direttada Raffaella Ambrosino

Presidenti di giuria: I Fatebenefratelli

Giovedì 27 dicembre ore 21,00 – TEATRO FLAMINIO

LA POESIA DI MASSIMO

Incontro sulla poetica di Massimo Troisi e proiezione del backstage del film IL POSTINO con Enzo Decaro, Massimo Bonetti, Anna Pavignano, Stefano Veneruso ed il contributo musicale di Enzo Gragnaniello in trio.

Venerdì 28 dicembre ore 21,00 – TEATRO FLAMINIO

CANZONE COMICA

A cura e condotto da Gianni Simioli.

Si alterneranno sul palco ospiti musicali affermati ed emergenti.

Ospiti Federico Salvatore e Gene Gnocchi

Sabato 29 dicembre ore 21,00 – TEATRO FLAMINIO

FINALE ATTORE COMICO

Conducono Fatima Trotta e Francesco Mastandrea

Ospiti : Francesco Cicchella , Nuzzo-Di Biase, Gianni Minà e Salvatore Esposito

Domenica 30 dicembre ore 18 – TEATRO FLAMINIO

GALA’ e PREMIAZIONI

Conducono Fatima Trotta e Francesco Mastandrea.

Proiezione cortometraggi finalisti e premiazione Scrittura Comica

Ospiti Lino Banfi, Nino Frassica, Pino Imperatore, Rosanna Banfi, Maurizio De Giovanni.

Nel corso delle manifestazioni verrà consegnato, a personaggi della cultura o della politica, un riconoscimento in stile Troisiano:

IL MINOLLO D’ORO disegnato e realizzato dal maestro Lello Esposito

L’accesso agli spettacoli sarà gratuito e fino ad esaurimento posti.

EVENTI e MOSTRE

MOSTRA FOTOGRAFICA DEL PREMIO

In Villa Bruno e nelle sedi che ospiteranno il festival saranno esposte le foto di archivio con gli ospiti e le locandine delle passate edizioni

MOSTRA CINEMATOGRAFICA

Esposizione, in Villa Bruno, di materiale originale usato da Massimo Troisi durante le riprese ed i montaggi dei suoi film

20-21-22 Dicembre ore 18,30 – Villa Bruno Piano Nobile

20 MILA LEGHE SOTTO IL COMICO.

Viaggio sulla comicità attraverso testi di letteratura e teatro con da attori/lettori/conversatori.

28 Dicembre ore 18,00 – Biblioteca di Villa Bruno

SCRIVERE CON MASSIMO con Anna Pavignano.

Come nascevano le storie e le famose battute di Massimo Troisi? Che cosa c’è dietro ‘Ricomincio da tre’, ‘Le vie del signore sono finite’, ‘Il Postino’? Un incontro per tutti, appassionati di cinema, di scrittura, studenti, fans e semplici curiosi per scoprire come la vita quotidiana, la creatività, il talento e la professionalità si fondono per diventare un film.

29 Dicembre dalle 10 alle 17 – PALAVELIERO

‘O SSAJE COMME FA’ ‘O CORE.

A cura dell’associazione CAMPUS 3S Salute, Sport e Solidarietà verrà allestito un ospedale da campo dove la cittadinanza potrà effettuare gratuitamente visite, consulenze ed esami diagnostici in materia Cardiologica.

Nel corso della giornata all’interno del Palaveliero dalla mattinata un nutrito programma di attività e dimostrazioni in diverse discipline a cura delle associazioni sportive del territorio.

29 Dicembre ore 17 – PALAVELIERO

TORNEO DEL CUORE

Triangolare di calcio a 5 tra ItalianAttori, Nazionale Medici, Amministrazione e Vecchie Glorie Sangiorgesi .

CONCORSI

Miglior Attore Comico

Presidente di Giuria: Mirko Setaro

Miglior Scrittura Comica

Presidente di giuria: Pino Imperatore

Miglior Corto Comico

Presidente di giuria : Stefano Veneruso