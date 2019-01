Hotel, la Campania è la seconda regione più premiata d’Italia

La Campania tra le “regine” del turismo per i migliori hotel al mondo. Non che ci fosse ancora bisogno di conferme, ma i riconoscimenti fanno sempre piacere. A render omaggi alla regione meridionale è Tripadvisor, il noto sito di viaggi, che sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte nell’ultimo anno dai viaggiatori ha stilato la classifica dei vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2019.

Il “concorso”, arrivato alla 17esima edizione, ha premiato 7.812 strutture alberghiere in 94 Paesi a livello mondiale, nelle categorie Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie e Migliori Hotel All-Inclusive.

La Campania, come detto, risulta tra le regioni più premiate con 29 riconoscimenti, piazzandosi davanti alla new entry Veneto con 23 riconoscimenti. Meglio di tutte il Trentino Alto Adige che ha ricevuto 38 premi. A livello regionale la Campania conquista due medaglie d’oro: una con La Minerva di Capri, primo in Italia tra gli Hotel di Piccole Dimensioni, e Hotel Villa Sirena a Ischia, primo nel bel Paese per Migliori Tariffe.

Per consultare tutti i premi, cliccare qui.