Per la prima volta in assoluto il Comune di Caserta propone un nuovo progetto per far conoscere le bellezze artistiche culturali che la provincia campana offre: il CasertaWelcome. Così dal 1 marzo è stato messo a disposizione dei turisti in visita in città un servizio di trasporto con un bus pubblici collegati a tutti i più importanti siti di Caserta.

Il bus percorrerà un percorso che collega la Reggia, il Belvedere di San Leucio e il Borgo di Casertavecchia. Piccole perle di bellezza paesaggistica e architettonica che sono il vanto di Caserta ma anche dell’intera ricca regione della Campania.

Il servizio sarà assicurato dal lunedì alla domenica, escluso il martedì, con la prima corsa in partenza da piazza Gramsci, a ridosso della Reggia, alle ore 11.30 e l’ultima corsa alle ore 14.30, per un totale di 4 corse. Il biglietto avrà il costo, come sempre, di euro 1,10 e potrà essere acquistato direttamente a bordo delle vetture, bus euro 5 di media capacità e brandizzati per il tipo di servizio svolto.

Per saperne di più clicca qui.

Di seguito tutti gli orari e le fermate: