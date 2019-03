Estate 2019, Club Esse cerca personale a Napoli: le figure richieste

Con l’arrivo della primavera scattano i primi recruitment days di Club Esse. La nota catena italiana Club Esse è alla ricerca di personale per l’estate 2019. Sono 420 le posizioni aperte: tantissime le figure ricercate dai cuochi agli animatori, dagli sportivi ai camerieri da sala. Per candidarsi è necessario compilare il form sul loro sito (www.clubesse.it) oppure partecipare agli open day. Club Esse è presente in Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Valle d’Aosta, con i suoi hotel, villaggi e servizi di animazione turistica.

Divertimento e relax in luoghi dai panorami indimenticabili. Due degli open days saranno svolti anche nella città partenopea. I giorni indicati sono: lunedì 25 marzo – Napoli, presso Stelle Hotel (Corso Meridionale, 60/62 Napoli) alle ore 14:00; giovedì 18 aprile – Napoli, presso Stelle Hotel (Corso Meridionale, 60/62 Napoli) alle ore 14:00.

I profili più richiesti nel settore dell’intrattenimento e dell’animazione turistica sono i tecnici audio-luci, gli scenografi, i coreografi, gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi, in particolare tennis, tiro con l’arco e fitness.

Saranno selezionate anche figure professionali come: capo animazione, musicista, ballerino/a e costumista. Inoltre ci saranno posizioni aperte anche come assistenti bagnanti e addetti alle boutique, mentre per quanto riguarda il settore alberghiero, Club Esse ricerca candidati da inserire nelle aree ricevimento, economato, cucina, servizio in sala e al bar e housekeeping.