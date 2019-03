Ischia- Allarme spiaggiamento meduse sulla costa nord-est dell’isola di Ischia. A causare l’insolito fenomeno, probabilmente, i cambiamenti climatici.

Riportata da “Il Messaggero” l’osservazione della biologa marina Isabella D’Ambra:

“Gli spiaggiamenti di meduse in concomitanza con forti venti sono una cosa comune, ma sicuramente c’è un aumento delle meduse dovuto all’innalzamento della temperatura dell’acqua.

“Un fenomeno anomalo a detta degli esperti, ma non l’unico caso isolato. In Italia si sono registrati diversi fenomeni di spiaggiamento delle meduse, in Sardegna, ma anche in Toscana o a Livorno. Secondo diversi esperti, questo fenomeno anomalo di presenza di meduse lungo la costa è causato dalla “tropicalizzazione” del Mediterraneo”.

Legambiente nel 2018 commentò i diversi casi di spiaggiamento delle meduse, mostrando una forte preoccupazione per l’alta presenza di meduse lungo le coste.

“Il cambiamento climatico, l’innalzamento delle temperature e la pesca eccessiva stanno provocando lo stress dell’intera fauna marina, ed in un mare dove c’è più plastica che pesce, la presenza delle meduse lungo le coste non sembra proprio un evento positivo”.