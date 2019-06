52 nuovi bus per la Regione Campania. De Luca: “Uno sforzo gigantesco”

Napoli – Viene ancora potenziato il trasporto pubblico della Regione Campania. 52 nuovi bus sono stati consegnati questa mattina e saranno messi in servizio sull’intero territorio regionale Questi veicoli si aggiungono ai 55 già consegnati e fanno parte di un Piano Bus di 942 nuovi mezzi, di cui 375 già in produzione e pronti entro la fine dell’anno, che rinnoveranno l’intero parco mezzi della Regione Campania. Tutti i mezzi sono muniti di videosorveglianza.

“Oggi è una giornata importante per la Regione – afferma il governatore Vincenzo De Luca – entro quest’anno consegneremo altri 50 pullman alle aziende dei diversi territori. E’ uno sforzo gigantesco che stiamo facendo, con un investimento di circa 250 milioni di euro. L’obiettivo è quello di rinnovare, totalmente, il parco dei veicoli su gomma e su ferro, massimo entro due anni. Abbiamo bus che hanno un’anzianità di 20-25 anni, con problemi di sicurezza. Negli ultimi sette anni non è stato comprato un pullman e abbiamo, dunque, dovuto recuperare ritardi drammatici che hanno creato disservizi agli utenti e condizioni anche di disagio al personale”.

“E’ veramente uno sforzo gigantesco, unico in Italia – ha continua il presidente -. Oltre che offrire un servizio di qualità agli utenti e ai pendolari, diamo anche la possibilità di lavoro per gli stabilimenti industriali in Campania perché le commesse della Regione riescono a fare in modo che non ci siano licenziamenti nelle fabbriche e nell’indotto in Campania”