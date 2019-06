Traffico Universiadi, De Luca: “Abbiate pazienza, Napoli migliorerà dopo l’evento”

Le Universiadi hanno già investito Napoli con la febbre del grande evento, nel e nel male. Riguardo al male infatti i napoletani oggi hanno dovuto testare il piano traffico previsto per la grossa manifestazione sportiva e non ne sono stati molto contenti. Dal punto di vista della viabilità infatti, questa giornata verrà ricordata per gli ingorghi record e la confusione sulle strade partenopee.

Sulla questione Universiadi e traffico, è intervenuto il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Quest’ultimo ha infatti detto che: “Questi disagi la città li avvertiva già prima. Credo che quello che stiamo facendo per le Universiadi alla fine migliorerà il sistema di viabilità.”

“Ci vuole un po’ di pazienza perché se si deve realizzare la corsia preferenziale e fare la pavimentazione stradale, bisogna farla“. – ha ribadito De Luca, secondo quanto riportato da il Mattino – “Ma credo che sia un lavoro essenziale per garantire una mobilità rapida. Stamattina ho fatto il percorso dal Porto a dopo la Galleria Vittoria e si cammina in modo splendido. E’ una corsia dedicata alle migliaia di atleti che scendono dalle navi e in 5 minuti sono allo stadio tutto rinnovato. È un’altra Napoli“.

Si spera che il disagio sia presto superato e che tutti i partenopei riescano a godersi questa bella manifestazione.