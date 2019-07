Sono impressionanti le immagini che arrivano da uno dei tampi lidi disseminati sulla Marina di Varcaturo, tra i comuni di Giugliano in Campania e Castel Volturno. Ieri pomeriggio, una tromba d’aria si è infatti abbattuta all’improvviso sui bagnanti, tra i quali è subito scoppiato il panico.

Dal video si può proprio vedere la furia del vento che ha sommerso le persone in spiaggia. Una forza capace di sradicare gli ombrelloni e far volare qualsiasi oggetto. In pochi attimi, si è creato il panico tra i bagnanti del Lido gallo, i quali hanno iniziato subito a fuggire e ad accalcarsi nello stabilimento. Si contano 10 feriti, tra cui una bambina. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni, bensì vi sarebbero solo delle contusioni. E’ stata una vera e propria fortuna per la gente di Varcaturo, dato che poteva aversi una vera e propria tragedia.

“Sono stati attimi terribili – ha detto il proprietario del Lido Gallo di Varcaturo, Agostino Di Somma, come riportato da Il Mattino – Ci sono stati alcuni feriti, ma fortunatamente solo lievi. I lettini e gli ombrelloni, a causa delle folate forti di vento che ci hanno investito, sono diventate delle vere e proprie armi. Ci poteva scappare il morto. Stiamo lavorando per rimettere le cose in ordine e riparare quello che è possibile. È stato terribile ma fortunatamente i bagnanti sono salvi”.

Per fortuna ieri pomeriggio non si è arrivati al disastro, sulla Marina di Varcaturo. Ricordiamo a tutti di seguire le regole della balneazione e di evitare di fare cose irresponsabili.