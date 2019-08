Salvini in Campania a Ferragosto: cancellato un incontro. Paura dei gavettoni?

Baia Domizia – Il vice-premier Matteo Salvini aveva annunciato il suo arrivo sulle coste campane nel giorno di Ferragosto. Prima il Comitato Provinciale per l’ordine e per la sicurezza alle 11,00, poi un incontro sul litorale di Castel Volturno e, per concludere, un comizio pubblico la sera a Baia Domizia.

Oggi, però, è stato annunciato un cambio di programma. Mentre il primo appuntamento con il Comitato Provinciale verrà mantenuto, il leader della Lega non incontrerà simpatizzanti ed elettori sul lungomare. Conservato anche il comizio in Baia Domizia la sera.

Non è chiaro il motivo di una simile scelta. Il cambio di programma è stato giustificato solo ed esclusivamente con la dicitura “motivi di ordine pubblico”. Possibile che Salvini abbia voluto evitare qualche gavettone?

All’annuncio del suo arrivo in Campania, tanti erano stati i gruppi di contestatori ad organizzarsi. In particolare, molto apprezzata era stata l’idea di accogliere il Ministro con un sonoro gavettone, al punto che erano nati gruppi e pagine social per aderire all’iniziativa. Che una simile goliardia abbia messo in pericolo l’ordine pubblico?