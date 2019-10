De Luca: “In arrivo 507 nuovi autobus. La più grande operazione da 30 anni”

Qualcosa dopo anni di immobilismo finalmente si muove. Saranno 507 i nuovi bus in arrivo in Campania. I mezzi, dotati di tutti i confort, sostituiranno quelli esistenti. Nel dettaglio saranno 65 gli autobus destinati solo alla città di Napoli, 153 quelli per i Comuni facenti capo la Città Metropolitana di Napoli. 70 i mezzi per le Province e il Comune di Caserta, 90 per i Comuni e le Province di Avellino e Benevento e 129 per il Comune e le Province di Salerno.

Un ammodernamento su gomma che va di pari passo rispetto a quello su ferro. Ad aprile erano stati consegnati altri due treni della ‘linea jazz’, ultramoderni e dotati di telecamere di videosorveglianza. Destinati a circolare prevalentemente nelle aree metropolitane di Napoli e sulle linee di collegamento con Salerno e Caserta, hanno al loro interno wifi e un accesso specifico per i disabili. Entro fine anno è prevista la consegna di tutti i treni.

L’annuncio dei nuovi autobus è ora arrivato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che in un post su Facebook ha spiegato l’importanza di quest’opera di riqualificazione urbana:

“Prosegue il piano di ammodernamento del parco mezzi del Trasporto Pubblico della Regione Campania. Insieme alla mobilità su ferro (24 nuovi treni Jazz già circolanti consegnati a Trenitalia e 80 nuovi convogli in arrivo sulle altre tratte), va avanti il potenziamento del trasporto su gomma.

“Sono oltre 500 gli autobus che verranno assegnati alle aziende del trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale. È la più grande operazione di riqualificazione del settore della mobilità pubblica mai fatta in Regione Campania da 30 anni a questa parte. Un grande sforzo per dare ai cittadini servizi sempre più efficienti e sicuri”.

A giugno, erano stati consegnati i primi 55 bus. Un impegno che è costato alla Regione Campania circa 250 milioni di euro per un’ammodernamento che non accadeva da anni.