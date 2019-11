Matera devastata dal maltempo: aiutiamola comprando prodotti del Sud

Matera – Mentre tutta Italia è impegnata a preoccuparsi per Venezia e dell’allagamento che ha messo in ginocchio la città, nessuno ha notato che anche Matera è stata devastata dal maltempo e dall’acqua. Molte attività locali sono state completamente distrutte e l’economia di tutta la Basilicata potrebbe subire gravi conseguenze.

Nel silenzio generale, la pagina Sudexit ha lanciato un importante appello sui social:

“Se aspettiamo che lo stato italiano si accorga delle emergenze al Sud, passano altri 158 anni…se stiamo ad aspettare sottoscrizioni tramite banche italiane promosse da media italiani, pure peggio.

Il Pacco Terrone è un piccolo e-commerce della Basilicata che vende prodotti del Sud, ecco la nostra idea: SVUOTARGLI IL MAGAZZINO. Ma danni ce ne sono stati anche a Licata, e nel Salento.

In fondo al posto abbiamo messi i link, ordinati per regione, di aziende di e – commerce di Basilicata, Sicilia e Puglia. Se ce ne sono altre che non conosciamo, ce li segnalate e li aggiungiamo.”

Qui è possibile trovare il post con tutti i link dei siti dai quali è possibile acquistare prodotti del Sud ed aiutare la nostra terra a rialzarsi dopo l’ennesimo disastro ignorato dalle istituzioni: