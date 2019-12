Maltempo choc in Campania, strade allagate e alberi caduti: uno colpisce pensilina

Un forte maltempo questo pomeriggio si è abbattuto sulla Campania che ha creato danni e disagi su tutta la regione. A Casapulla nel Casertano un grosso albero è caduto in strada centrando in pieno la pensilina per l’attesa dei bus di solito affollata di gente e bloccando la strada, arteria principale della zona.

Non è andata meglio nel Napoletano dove a Casoria una donna segnala la caduta di un grosso albero nel centro e a Salerno dove le strade si sono trasformate in pochi minuti in fiumi d’acqua e fango.

Insomma sono bastati pochi ma intensi minuti di pioggia per mandare in tilt una regione intera. Scenario ben diverso sul lago Laceno in Irpinia, dove è arrivata la prima neve della stagione, lasciando tutti a bocca aperta.