La Campania trionfa a Milano: due pasticcieri battono tutti per il miglior panettone

La Campania incoronata “regina” del panettone a “Artisti del panettone 2019”. Un successo per nulla scontato, è come se un pasticciere milanese vincesse una competizione per il miglior babà o per la migliore pastiera.

È stato Sal De Riso di Minori a salire sul gradino più alto del podio, mentre il secondo posto è andato al milanese Vincenzo Santoro e il terzo posto a Carmen Vecchione di Avellino.

Per il secondo anno consecutivo è tornato Artisti del Panettone, la kermesse che vede protagonisti i migliori lievitisti d’Italia. L’evento si è svolto a Milano, a Palazzo Bovara, il 14 e il 15 dicembre scorsi.

Presenti undici artisti del panettone artigianale: Vincenzo Santoro, Fabrizio Galla, Paolo Sacchetti, Alfonso Pepe, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Gino Fabbri, Carmen Vecchione e il collettivo Infermentum.

Sal De Riso è riuscito a realizzare il dolce tipico milanese non solo nel formato tradizionale, ma anche in altre 30 varianti con le farciture con prodotti Dop e Igp della Campania. Il suo cavallo di battaglia è il Panettone al Limoncello, pasta leggerissima con farcitura a base del celebre liquore.

Carmen Vecchione, invece è la quota rosa della pasticceria italiana, patron della pasticceria Dolciarte di Avellino. Il suo Pan Ramata ha conquistato tutti, si tratta di un panettone farcito con cipolle caramellate di Montoro.