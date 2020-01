Appena 11 euro per volare da Venezia a Napoli. Quindici se si decide di partire da Milano. Raggiungere il capoluogo partenopeo ormai è sempre più economico. E sono tantissimi i turisti che anche a Natale hanno scelto la città del Vesuvio come luogo in cui passare le feste.

Sul sito della Ryanair, la nota compagnia europea di voli low cost, traccia una descrizione dettagliata di Napoli e delle meraviglie da visitare.

“Napoli è un vero museo a cielo aperto, nonché una delle principali mete turistiche in Italia e in Europa quanto a monumenti storici. Con la sua famosa cucina caratteristica, gli edifici imponenti e gli impressionanti panorami naturali”.

Ben 13 i luoghi selezionati da vedere assolutamente in Campania. E allora, come si legge sul sito: ‘ecco dove andare in Campania Felix per ubriacarsi di bellezza’. Al primo posto spicca la Casina Vanvitelliana definita come:

“Una poesia sospesa sull’acqua, un luogo magico che solo a vederlo evoca suggestione e romanticismo”.

Ed è lo stesso sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, a ringraziare sul suo profilo social la compagnia aerea.

Al secondo posto spicca la Cripta barocca del Duomo di Salerno dove sono contenute le spoglie di San Matteo, patrono della città. Al terzo il Parco Archeologico di Paestum, protagonista recentemente anche di una puntata di ‘Meraviglie’ condotto da Alberto Angela. Giù dal podio ‘Il Granato’ un caseificio tradizionale che si trova sulla strada che porta a Paestum. Quinto posto tra i luoghi da visitare in Campania c’è il borgo di Castellabate, sesto per la Villa d’Ayala Valva in provincia di Salerno.

Settimo per la Certosa di Padula, ottavo per ‘Le Gatte’ uno storico locale di Santa Maria di Castellabate che è apparso in alcune scene del film ‘Benvenuti al Sud’. Nono posto per la più famosa Reggia di Caserta, decimo per il Museo di Pietrarsa, sede anche quest’anno degli storici mercatini di Natale che hanno fatto registrare un boom di turisti.

Undicesimo posto per il Molo Sirena, uno stabilimento balneare in Provincia di Salerno. Dodicesima la Costiera Amalfinata e tredicesimi gli Scavi di Pompei.