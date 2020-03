Coronavirus, i supermercati Sole365 donano 100.000€ all’Ospedale Cotugno

Il Sole365 in prima linea per l’emergenza Coronavirus. Tanti quelli che hanno deciso di donare in favore degli ospedali italiani che stanno combattendo per trovare una cura e per salvare quante più persone possibili.

Dalla grandissima donazione da più di 4 milioni della raccolta di Chiara Ferragni e Fedez al San Raffaele di Milano, passando per la mega raccolta di Federica, una studentessa di Medicina di Napoli, per l’Ospedale Cotugno che ha superato i 600.000 euro. Ma anche i lavoratori della Whirlpool che hanno decurtato 5 euro dal proprio stipendio per donarli all’Ospedale.

Adesso arriva anche una donazione da parte della catena di supermercati Sole365, presente in tutta la Campania, che ha voluto dimostrare la sua vicinanza a medici e infermieri che stanno dando tutto loro stessi per fronteggiare l’emergenza. Il Sole365 ha voluto donare 100.000 euro in favore dell’Ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive.

Questo il messaggio pubblicato sui social: “Un grazie sentito a medici, infermieri e tutto il personale sanitario per il loro delicato e importante lavoro, in questo momento difficile. Per loro Il nostro contribuito di 100 mila euro all’Ospedale Cotugno“.