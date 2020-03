Ancora un decesso in Campania per coronavirus: a 38 anni perde la vita Michele

Non si arresta il numero di persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus nella nostra Regione. Secondo l‘ultimo bollettino di ieri della Regione Campania sono 170 i nuovi casi, oltre 100 le vittime. A queste purtroppo si deve aggiungere anche Michele.

A darne notizia è il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, in un post su Facebook:

“Sarno si stringe nel profondo dolore di questo momento. È venuto a mancare un nostro concittadino che stava combattendo la sua dura battaglia contro il Coronavirus. Michele Annunziata, 38 anni, era ricoverato dallo scorso 17 marzo.

Le sue condizioni erano preoccupanti e negli ultimi giorni la situazione clinica è peggiorata e precipitata.

Il mio profondo pensiero e le preghiere di tutti noi a Michele, figlio della nostra Città. Ci stringiamo come comunità forte e solidale al dolore dei familiari per sostenerli in questo momento di grande sofferenza.

La guerra contro il coronavirus deve vederci tutti in prima linea. Lo dobbiamo ai tanti che soffrono negli ospedali, lo dobbiamo alle tante persone che ci stanno lasciando”.

L’uomo era ricoverato dal 17 marzo all’Ospedale Ruggi di Salerno. Tanti i messaggi di cordoglio per lui. Queste le parole del vicesindaco della città di Sarno, Roberto Robustelli:

“Questa mattina la nostra città si è svegliata trafitta dal dolore.

Un nostro concittadino, un nostro amico, un nostro fratello, Michele Annunziata, 38 anni, non ce l’ha fatta.

Combatteva dal 17 marzo la sua battaglia contro il coronavirus in un letto di ospedale, al Ruggi di Salerno.

Una battaglia dura, difficile fino alla fine. Non ce l’ha fatta. Questo terribile male, questo nemico invisibile lo ha portato via. Le parole non potranno mai confortare la sofferenza dei familiari, ma esprimo la mia totale vicinanza alla mamma, alla sorella, al fratello, agli amici.

A Michele la nostra preghiera”.